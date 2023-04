Mogelijke fraude Trabou pa Kòrsou

Er komt een onderzoek naar de eenmansfractie Trabou pa Kòrsou. Statenvoorzitter America-Francisca heeft aangifte gedaan bij het OM. Het gaat om een melding over mogelijke fraude bij de aanstelling van een fractiemedewerker. De partij zou mogelijk hebben gelogen over de hoogte van het laatstgenoten salaris van de fractiemedewerker. Doordat de Staten zelf niet in staat zijn om onderzoek te doen naar de mogelijke fraude, zijn ze naar het OM gestapt.