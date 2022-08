Monk dient klacht in bij Landsrecherche

Carlos Monk heeft vanmorgen een klacht ingediend bij de Landsrecherche tegen RdK. Volgens hem is de selectie van de nieuwe beheerder van de raffinaderij niet volgens de regels gegaan. De in Amerika woonachtige Luis Giusti zou een twijfelachtige reputatie hebben. De directeur van de Caribbean Petroleum Refinery zou zich als bestuurder van de Stanford Bank hebben verrijkt via een Ponzi scheme. In 2009 ging de bank failliet. Giusti zou volgens de klacht ongeschikt zijn om de raffinaderij te runnen. Monk is bestuurslid van de stichting Hustisia pa Un i Tur. Deze stichting heeft meerdere klachten ingediend tegen ministers en parlementariërs. Een van deze klachten heeft geleid dat Marilyn Alcalá Wallé moest aftreden als minister van Onderwijs. Ook tegen Steven Martina werd een klacht ingediend, omdat hij in strijd met de screeningswet heeft gehandeld. De oud-directeur van Guardian Group Fatum had deelgenomen aan de besluitvorming in de ministerraad over het verhogen van het tarief van de WA-verzekering. Het OM stelde een strafrechtelijk onderzoek in. Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd. Onder de voorwaarde dat hij zich een jaar lang niet schuldig mag maken aan eenzelfde soort vergrijp. Als aandeelhouder (die hij weliswaar op afstand heeft gedaan) had hij niet mee mogen stemmen.