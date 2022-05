Monster Truck event in december

We hebben er 15 jaar op moeten wachten, maar er komt weer een Monstertruck event op Curaçao. Van 17 tot 19 december op een nog te bepalen locatie komen vijf enorme stuntwagens naar het eiland voor ‘Return of the Monsters’. Organisator is net als bij eerdere edities Curaçaoënaar Steve Hudson. Wie vast wil Googlen, de trucks die komen stunten, heten: Bounty Hunter, Scarlet Bandit, Hot Tamálé, Jekyll & Hide en Iron Outlaw.