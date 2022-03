‘Monsterboekje’ voor Nilda Pinto studenten

Vier studenten van sbo Nilda Pinto zijn klaar voor de zeevaart. Deze week heeft de Maritieme Autoriteit (MAC) het ‘Monsterboekje’ aan de vier studenten van de zeevaartschool uitgereikt. Een ‘Monsterboekje’ is een soort paspoort voor zeevarenden. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over werkervaring en afgeronde opleidingen. Met dit document kunnen de sbo-studenten aan hun stage beginnen. Een monsterboekje is tien jaar geldig.