Monstercontract voor Kenley Jansen

Honkballer Kenley Jansen verhuist naar Boston Red Sox, meldt het Amerikaanse ESPN. De werper zou in twee jaar tijd 32 miljoen dollar gaan verdienen. Daarmee behoort de Curaçaoënaar tot de best verdienende sporters met een Nederlands paspoort. Jansen speelde het afgelopen seizoen voor Atlanta Braves. Daar stond hij dit jaar voor 16 miljoen dollar op de loonlijst.

Zijn nieuwe club, de Boston Red Sox, is een van de grootste clubs in de Major League Baseball. The Sox wonnen negen keer de World Series, de jaarlijkse ontknoping van het MLB-seizoen. De laatste titel dateert van 2018. Afgelopen seizoen eindigde de club uit Boston op de laatste plaats in de eigen divisie.