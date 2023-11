Monumentenraad pleit voor een nieuw erfgoedbureau

De Monumentenraad trekt aan de bel. In een brief aan VVRP-minister Cooper pleit de voorzitter voor de oprichting van een erfgoedbureau. Dit bureau moet onder andere verantwoordelijk worden voor het verstrekken van monumentenvergunningen. Sinds het opdoeken van het Monumentenbureau op 10-10-’10 laat de overheid steken vallen ten aanzien van het beleid en behoud van monumenten. Het duurt bijvoorbeeld meer dan zes maanden voordat een restauratievergunning wordt verstrekt. Ook blijven aanvragen voor bescherming van monumenten jarenlang liggen. De Monumentenraad adviseert om het nieuwe erfgoedbureau onder te brengen bij de Stichting Monumentenfonds. Daarnaast zou het bureau de status van een kenniscentrum moeten krijgen. Een van de taken is het regelmatig controleren van de bouwkundige staat van beschermde monumenten.

