Monumentenraad verbijsterd over uitspraak Cooper

De Monumentenraad is verbaasd over de vraag die minister Cooper laatst stelde. De MFK-minister wilde weten wat de meerwaarde is van Willemstad op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Als minister van VVRP is hij primair verantwoordelijk voor het behoud van het Curaçaos gebouwd erfgoed, stelt voorzitter Michael Newton in een pittige brief aan de bewindsman. Om de vraag te stellen of we wegens de kritische houding van UNESCO afscheid moeten nemen van de Werelderfgoedstatus is volgens hem de wereld op zijn kop. De vraag van Cooper had met name te maken met het ontwerp van het Waterfort Plaza. UNESCO in Parijs heeft een negatief advies gegeven. Het Masterplan van het Algemeen Pensioenfonds (APC) en ontwikkelingspartner Heritage Plaza Consortium (HPC) uit

Nederland voldoet niet aan de lokale wetgeving. De afmetingen zijn te groot gezien het Eilandelijk Ontwikkelingsplan en te massaal voor de historische omgeving. De overheid zal zelf in samenwerking met het APC de schaal van het project moeten reduceren. Volgens Newton niet omdat UNESCO dat wenst, maar omdat dat het beste is voor de stad en het behoud van Curaçaos erfgoed.

De Curaçaose restauratie-architecte Valery Eshuis was ook een van de sprekers op het Invest in Willemstad summit. Vorige maand won ze nog de Monumententalentprijs 2023 in Nederland. Zij pleitte voor het vinden van een balans tussen de waarde van het cultureel erfgoed en de financieel economische waarde.