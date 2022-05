Moordverdachte Shantienne Frans opgepakt

Een 21-jarige Rotterdammer is aangehouden vanwege betrokkenheid bij de dood van Shantienne Frans. De Curaçaoënaar werd op 22 mei neergeschoten op de Nassauhaven in Rotterdam. De Rotterdamse politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen en roept getuigen op om informatie te delen. Op een filmpje dat een buurtbewoner heeft gemaakt, is te zien hoe een in het zwart geklede man kogels op hem afvuurt. De schutter rent daarna weg en stapt aan de bijrijderskant in een grijze auto. Volgens getuigen ging het om een Volkswagen Golf. (Foto Nieuws op Beeld)