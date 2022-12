Moordverdachten Marianella Seintje aangehouden

De politie in Rotterdam heeft gisteren twee mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 43-jarige Marianella Seintje. De verdachten zijn Rotterdammers van 44 en 52. De Curaçaose is vermoedelijk om het leven gekomen door schoten uit een vuurwapen. Hiervan wordt de 44-jarige man verdacht. De andere man zou op andere wijze betrokken zijn geweest bij de schietpartij.

Seintje zou tot vorige week in een vrouwenopvang hebben gezeten. Sinds een week was ze weer terug in haar huis in Rotterdam-Zuid. Haar partner zou haar al lange tijd hebben bedreigd, waaronder meermaals met de dood. Familieleden hadden haar gewaarschuwd, maar de vrouw bleef toch teruggaan naar de man. Volgens familieleden hield hij de vrouw constant onder controle. Hierdoor kon ze ook geen hulp zoeken bij hen. Wanneer ze dat wel deed gebruikte hij geweld tegen haar.