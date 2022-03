Morgen beëdiging nieuwe minister van Justitie

Gilmar Pisas zwaait af als waarnemend minister van Justitie. Morgen wordt Shalten Hato ingezworen op die functie. De screening van Hato is afgerond. Dat meldt regeringspartij MFK. De nieuwe Justitieminister studeerde in 2016 af aan de Erasmus Universiteit. Terug op Curaçao ging hij aan de slag bij advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg. Sinds 2020 werkt hij bij de Toelatingsorganisatie als Hoofd Beleid & Juridische Zaken. Ook is hij waarnemend directeur daar. Ondanks zijn jonge leeftijd verwacht MFK dat Hato over voldoende ervaring en kennis beschikt om de functie te kunnen bekleden.

Pisas heeft negen maanden lang een dubbele functie bekleed. Hij combineerde zowel de portefeuille van Algemene Zaken als van Justitie omdat de eerste kandidaat, Eduard Braam, niet ministeriabel is. Braam is in het verleden veroordeeld voor ontucht met een oud-patiënt.