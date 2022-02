Morgen kwalificatiewedstrijd nationale dameselftal

Het nationale dameselftal speelt morgen de kwalificatiewedstrijd voor de voetbalfederatie CONCACAF. Het team treft tegenstander Guatemala in het Rignaal ‘Jean’ Francisca Stadion in Brievengat. Jeleaugh en Sadéyah Rosa die uitkomen voor Sparta zijn ook van de partij. Het CONCACAF vrouwenkampioenschap is de kwalificatiewedstrijd voor het WK vrouwenvoetbal die volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland plaatsvindt. Winnaars plaatsen zich ook voor het voetbaltoernooi op de Olympische Zomerspelen van 2024. De kwalificatiewedstrijd begint morgen om zes uur ‘s middags.

