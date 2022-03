Morgen manifestatie tegen Coho

Tegenstanders van het Coho houden morgen een manifestatie op Plaza Piar. Verschillende organisaties binnen het Koninkrijk hebben zich verenigd tegen de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Herstel en Hervormingen, oftewel het Coho. Een van de sprekers is oud-minister Suzy Camelia-Römer. Zij is vanaf het begin een felle tegenstander van de Rijkswet die door Nederland wordt opgelegd in ruil voor de coronaleningen. Een van de bezwaren is dat de CAS-landen hun autonomie moeten inleveren. Ook hebben de landen weinig inspraak in het Coho. De parlementen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland buigen zich binnenkort over deze wet.

De demonstratie naast regeringscentrum Fort Amsterdam begint om vijf uur ‘s middags en duurt tot negen uur ‘s avonds.