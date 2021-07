‘Morgen meer versoepelingen’

Het Kabinet-Pisas heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen morgen verder zullen worden versoepeld. Dat meldt de Extra op basis van politieke bronnen. Dit zal volgen op dezelfde manier als de versoepelingen van Aruba en Nederland. Onder andere het verplicht dragen van een mondkapje zou moeten komen te vervallen. Dit vanwege het lage aantal besmettingen, waar het in de meeste gevallen om geïmporteerde cases gaat.

Toch moeten we voorzichtig blijven, zo schrijft de krant. Ondanks dat de vaccinatiebereidheid hoog is, blijft er dat kans dat er onder de kleine groep ongevaccineerden een uitbraak plaatsvindt, zoals dat ook gebeurde in Israël.