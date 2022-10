Morgen onthulling standbeeld Enith Brigitha

Het standbeeld van Enith Brigitha wordt morgen eindelijk onthuld in Almere. De Curaçaose is de eerste zwarte vrouw die voor Nederland een olympische medaille won. De nu 67-jarige zwemster won in 1976 brons op de Olympische Spelen van Montreal. Achteraf bleek dat ze eigenlijk goud had gewonnen. Haar tegenstanders zouden doping hebben gebruikt. Het standbeeld is gemaakt door kunstenaar Patrick Mezas in opdracht van Mo Hersi. Hij startte in 2020 een crowdfunding als eerbetoon aan de Curaçaose zwemster. Beeld: Sam Jones (Caribisch Netwerk)