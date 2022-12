Morgen uitspraak hoger beroep homohuwelijk

Het hof doet morgen uitspraak in de hoger beroepzaak rond het homohuwelijk. De uitspraak staat gepland om half negen ‘s ochtends. Door tegelijkertijd vonnis te wijzen voor de zaak op Aruba als op Curaçao slaat het hof twee vliegen in een klap, Op Aruba kunnen homokoppels een geregistreerd partnerschap aangaan. Op Curaçao is dat nog niet mogelijk.

Vorig jaar oordeelde de rechter dat de Staten maatregelen moeten treffen om een einde te maken aan deze ongeoorloofde discriminatie. Maar zelfs de mogelijkheid tot een geregistreerd partnerschap vinden mensenrechtenorganisaties op beide eilanden niet ver genoeg gaan. Zij vinden dat paren van hetzelfde geslacht net als heterokoppels het recht moeten hebben om in het huwelijksbootje kunnen stappen.

Dat is tegen het zere been van de regering. Zij vindt dat homokoppels door de huidige wetgeving niet ongelijk behandeld worden.

De uitspraak morgen is live te volgen op Facebook en Youtube-kanaal van de rechtbank.