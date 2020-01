Morgen weer zon en wind

Ondanks dat de decembermaand extreem droog was op Curaçao, is het de laatste dagen regenachtiger. Volgens de Meteo komt dit door een zogenaamde stationaire storing. Dit is een situatie waarbij koude en warme luchtsoorten elkaar ontmoeten. Dit gaat vaak gepaard met neerslag. De wind is ondertussen erg zwak door kleine luchtdrukverschillen. Vanaf morgen trekt de wind weer aan en zal het ook opklaren.