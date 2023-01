Moslima studenten toegang Arubaans bestuurskantoor geweigerd

Twee moslima studenten van de Haagse Hogeschool mochten gisteren het Arubaanse regeringscentrum niet in. Dat meldt nieuwssite 24Ora. Veertig studenten van de Haagse Hogeschool zijn voor twaalf dagen op Curaçao, Aruba en Bonaire. Zij bezoeken verschillende instanties, waaronder de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes. Toen de beveiliger de hijabs van de twee studenten zag zei hij dat iedereen naar binnen mocht, behalve de twee moslima’s. Volgens hem zou hij van hogerhand te horen hebben gekregen om ‘die mensen’ niet binnen te laten. De studenten besloten uit solidariteit de afspraak met de premier te cancelen. De twee studenten willen nu een discriminatieklacht indienen bij hun school. De studenten volgen een minor of major in Koninkrijksrelaties. Hun bezoek is bedoeld om nader kennis te maken met de organisaties en tevens om te kijken of zij een stage willen lopen bij één van de instanties in het Caribisch deel van de Koninkrijk. Beeld: De studenten bezochten eerder deze week Statenlid Marisol Lopez-Tromp (MAS) op Aruba.