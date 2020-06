Motie over Point Blanche

De Nederlandse parlementariërs Chris van Dam en André Bosman hebben gisteren een motie ingediend over de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten. Volgens de motie lukt het St. Maarten niet om langlopende problemen op te lossen en moet de Rijksministerraad voor vijf jaar de touwtjes in handen nemen over het gevangeniswezen op Sint Maarten, dit gebeurt dan op kosten van Sint Maarten zelf.

Minister van Justitie van St. Maarten Anna Richardson zegt in een reactie sinds haar aantreden twee maanden geleden druk bezig te zijn met oplossingen voor de gevangenis. Ze verwelkomt alle steun aan dat process en zegt binnenkort met de Nederlandse minister van Justitie over de motie te willen praten. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties ontraadt de motie.