Motie over Tula aangenomen

Er komt een onderzoek naar vrijheidsstrijders als Tula. Ook gaat het onderwijs in Nederland meer aandacht geven aan de verhalen van deze vrijheidsstrijders. De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen waarin dat staat. Deskundigen en organisaties uit het Caribische deel van het Koninkrijk, Suriname en Indonesië moeten een leidende rol krijgen in het onderzoek. De motie is een initiatief van de Kamerleden Sylvana Simon (Bij1), Marieke Koekoek (Volt), Frank Wassenberg (PvdD) en Jorien Wuite (D66). Partijen die tegen stemden zijn onder andere PVV, FvD, SGP en regeringspartij CDA.