Motie slavernijverleden unaniem aangenomen

Gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor ontwikkeling zijn thema’s die centraal moeten staan in discussies over de toekomst van het Koninkrijk. Dat is de strekking van een motie die gisteren unaniem is aangenomen in het parlement. De Staten vergaderden over de reactie op het rapport Ketenen van het Verleden. Naar aanleiding van dit rapport heeft het kabinet-Rutte excuses gemaakt voor het Nederlandse aandeel in het slavernijverleden. De Staten moedigen de Curaçaose regering aan om met Nederland in gesprek te gaan over het optrekken van het onderwijsniveau op de eilanden, zodat deze gelijkwaardig is aan die van Nederland. Daardoor kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen en krijgen alle burgers in het Koninkrijk dezelfde kansen.