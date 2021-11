Motorrijder verongelukt met fatale afloop

Op de weg naar Boca Sami is een motorrijder gisteravond dodelijk verongelukt. Op de Kaya Ma Pieternella, zoals de weg officieel heet, verloore 35-jarige Dayly Balentina de macht over het stuur en schampte hij een tegenligger. Daarna raakte hij lantaarnpaal. Die klap werd hem fataal. De hulpdiensten konden bij aankomst al niets meer voor hem doen. Balentina, brandweerman, is het achtste dodelijk verkeersslachtoffer van dit jaar, de derde deze maand.

Meer over motorrijder ongeluk overleden