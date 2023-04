motorrijtuigenbelasting in brandstofprijs

Het ziet ernaar uit dat de wegenbelasting in zijn huidige vorm niet lang meer bestaat. De kans bestaat dat volgend jaar de motorrijtuigenbelasting verrekend gaat worden in de brandstofprijzen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Gevolg hiervan is dat mensen die veel kilometers afleggen, meer wegenbelasting betalen dan mensen die maar weinig gebruik maken van gemotoriseerd verkeer. Op deze manier gaan ook toeristen meer bijdragen aan het onderhoud van de wegen. En komt er een einde aan het huidige systeem waarbij autobezitters wegenbelasting moeten betalen bij een betaalkantoor.

Meer over brandstofprijs financien motorrijtuigenbelasting vvrp wegenbelasting