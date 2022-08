MoU voor oprichting leerhotel

Er komt een tweede leerhotel op Curaçao. Chata en het toerismebureau hebben hierover afspraken gemaakt met de Nederlandse onderwijsinstelling ROC Mondriaan. De partijen tekenden in Den Haag een MoU voor de oprichting van het Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre. Deze komt volgens het Antilliaans Dagblad in het voormalige Hector Suites, naast het WTC. De komende maanden wordt het leerhotel volledig gerenoveerd om er toeristen te kunnen ontvangen. Het CHTTC zal nauw samenwerken met diverse onderwijsinstellingen waaronder Maris Stella SBO, Nilda Pinto SBO en de Universiteit van Curaçao.