MQ-9 Reaper opereert 6 maanden langer vanaf Curaçao

Het onbemande verkenningsvliegtuig MQ-9 Reaper blijft wederom zo’n 6 maanden langer op Curaçao. Het toestel verzamelt vanuit de lucht data en andere informatie. Daarmee ondersteunt Defensie organisaties in het Caribisch gebied, onder meer om georganiseerde misdaad tegen te gaan. De inzet van de MQ-9 zou deze week eindigen. Met het verzamelen van inlichtingen bereidt het luchtmachtpersoneel dat met de Reaper opereert zich bovendien voor op zwaardere taken en grote operaties.

De luchtmacht beschikt sinds februari 2022 over de Reaper. De gunstige weersomstandigheden en beschikbaarheid van het luchtruim waren vervolgens reden om het onbemande systeem vanaf Curaçao te beproeven. Dankzij de besturing per satelliet is het toestel wereldwijd te bedienen. Het systeem past volledig bij het doel van Defensie om informatiegestuurd op te treden. De Reaper is gestationeerd op vliegveld Hato. Het is voor de derde keer dat de inzet met een half jaar vanaf Curaçao wordt verlengd. 3 van de 4 geleverde toestellen staan op Curaçao. Vorig jaar juni liet Defensie weten nog 4 extra MQ-9 Reaper-verkenningsvliegtuigen aan te schaffen.