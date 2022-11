Muggenplaag in Blok 1 SDKK

Mensenrechtenorganisatie HRDC trekt aan de bel. De situatie van ongedocumenteerden in Blok 1 is verschrikkelijk vanwege een muggenplaag. Daarnaast klagen de ongedocumenteerden over de slechte ventilatie in het cellencomplex en het gebrek aan recreatiemogelijkheden. Eerdere rechtszaken verplichtten de regering om met een dagprogramma te komen voor de ongedocumenteerde migranten. Daar is weinig van terechtgekomen. De uitzichtloze situatie in combinatie met de vele muggenbeten maakt de detentie in blok 1 ondraaglijk. HRDC doet een oproep aan de regering om een einde te maken aan deze situatie.