Munt ter gelegenheid van 10-10-10

Ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum van de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010, brengt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten een speciale herdenkingsmunt in omloop. De munt is officieel aangeboden door de bank aan de premiers en de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten. Er zijn 100.000 exemplaren geproduceerd. De munt wordt morgen via de commerciële banken op Curaçao en Sint Maarten in omloop gebracht.

De munt heeft een waarde van 5 Naf vertoont aan de voorzijde het Romeinse cijfer “X”, met daarin, in neerwaartse letters “OCTOBER 10, 2010-2020”. Aan de linkerzijde van de X staat een gekleurde afbeelding van de vlag van Curaçao en aan de rechterzijde een gekleurde afbeelding van de vlag van Sint Maarten. Helemaal boven staat “PAIS KÒRSOU” respectievelijk “COUNTRY OF SINT MAARTEN” en onderaan zijn de silhouetten van de landen Curaçao en Sint Maarten afgebeeld. De keerzijde van de munt vertoont een afbeelding van het wapen van het voormalige land Nederlandse Antillen met de waarde aanduiding “5G” en het jaartal “2020”. Op Curaçao werd de munt overhandigd door CBCS-president Richard Doornbosch en op Sint Maarten door CBCS-filiaaldirecteur Raquel Lo-Fo-Wong.

Speciaal voor verzamelaars heeft de CBCS een beperkte hoeveelheid muntrollen in een speciaal bedrukte verpakking beschikbaar, met daarin 20 munten voor de prijs van NAf 100. Deze rolletjes zijn alleen bij de CBCS verkrijgbaar