Museum zoekt jonge Curaçaose Schiedammers

In april opent de tentoonstelling Frieda Hunziker, een vlucht naar Curaçao, in het Stedelijk Museum Schiedam. De expo vertelt het verhaal van de reis naar Curaçao die Hunziker in 1951 maakt. In de tentoonstelling wordt de blik van Hunziker, een passant op het eiland, gecombineerd met het perspectief van kunstenaars die met een insider-blik naar het eiland kijken. Ook jonge Schiedammers met Curaçaose roots worden bij de tentoonstelling betrokken. Samen met hen wordt een tentoonstelling gemaakt in de Stadsgalerij over onderwerpen die gehoord moeten worden. Daarnaast wil het museum ook activiteiten organiseren voor een bredere Caribische gemeenschap. Beeld: Frieda Hunziker, Carnaval, 1958. Particuliere collectie.