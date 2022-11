Muzeprijs voor Bob Pinedo

Bob Pinedo heeft gisteren de Muzeprijs gekregen. De prijsuitreiking was in Nederland. De Muzeprijs is een waarderingsprijs die jaarlijks gaat naar een publieke persoonlijkheid uit de wereld van kunst, cultuur, media of sport. De Curaçaose oncoloog kreeg de prijs voor zijn betekenis voor de samenleving. Pinedo is een van de meest gelauwerde kankerspecialisten, ook internationaal. Hij stond aan de wieg van de Nederlandse oncologie. Nog altijd is hij actief in het kankeronderzoek, in Nederland en op Curaçao. Eerdere winnaars zijn onder meer Jos Brink, André van Duin en Lee Towers. De prijs bestaat uit een olieverfportret dat gemaakt is door de kunstschilder Richard van Klooster.