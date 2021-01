Myrthe Verhulst nieuwe voorzitter Curacao Clean Up

Myrthe Verhulst wordt de nieuwe voorzitter van de stichting Curacao Clean Up. Ze volgt Maarten Schakel op, die na acht jaar een stap terug doet. Verhulst is sinds de oprichting betrokken bij de stichting, die strijdt tegen vervuiling op Curacao. Dat gebeurt onder andere met World Clean Up Day in September, waar jaarlijks 2000 tot 3500 vrijwilligers aan mee doen.

Verhulst werkt in het dagelijks leven als manager bij Coca Cola, waar ze onder andere duurzaamheid en recycling onder haar hoede heeft.