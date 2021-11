Voor het eerst in 18 dagen is op Curaçao weer iemand overleden aan het covid-virus. Dat blijkt uit de cijfers van vandaag. Het gaat om iemand die in het ziekenhuis lag. Het totaal aantal covid doden sinds de start van de pandemie is op ons eiland daarmee opgelopen tot 176. Acht mensen liggen met de ziekte in het ziekenhuis, waarvan de helft op de IC.

Meer over corona covid19