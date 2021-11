Na 2022 geen liquiditeitssteun meer uit Nederland

Curaçao zal na 2022 geen liquiditeitssteun meer ontvangen uit Nederland. Dat zegt minister van Financiën Javier Silvania in de Amigoe. De overheid heeft opnieuw een verzoek gedaan voor een tranche voor het eerste kwartaal van 2022. De zevende tranche van 76 miljoen gulden aan liquiditeitssteun die recent is toegekend is volgens de bewindsman niet voldoende om aan alle verplichtingen te voldoen. Van januari tot en met september is er weliswaar ruim honderd miljoen gulden extra inkomstenbelasting geïnd, maar de 76 miljoen gulden is niet het bedrag waar Curaçao in eerste instantie om vroeg. Het eiland heeft echter niet voldaan aan de voorwaarden voor een hogere lening.