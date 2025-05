Na lange tijd weer officiële voetbalwedstrijden op Curaçao

Na een lange tijd zullen er weer officiële voetbalwedstrijden op Curaçao worden gehouden. Aanstaande vrijdag beginnen de wedstrijden in het kader van de Curaçao Cup, oftwel Kopa Kòrsou. Dat heeft voetbalbond FFK gisteren bekend gemaakt. Vanwege aanhoudende problemen en discussies worden er al twee jaar geen officiële wedstrijden in de competitie gehouden. Nu zullen 25 teams meedoen aan de Curaçao Cup, die een finale kent op Dia di Bandera, 2 juli. Waarna het de bedoeling is dat later dit jaar de compititie weer wordt opgestart.

De 25 teams zijn onderverdeeld in zes poules. Er vindt zowel een mannencompetitie plaats als een competitie tussen vrouwenteams, waarbij in totaal vier teams meedoen. De precieze kalender van de wedstrijden in de Curaçao Cup wordt binnenkort bekend gemaakt.