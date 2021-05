Afgelopen dag is na vijf besmettingsvrije dagen weer iemand positief getest op het coronavirus. De besmettingsbron is bekend bij: iemand die eerder positief testte bij de GGD. In totaal zijn gisteren 696 mensen getest. De situatie in het ziekenhuis bleef onveranderd: 18 covidpatienten waarvan de helft op de Intensive Care. Niemand op Curacao is genezen verklaard. Het aantal geregistreerde actieve cases komt daarmee op 29.

