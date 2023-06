Naam ‘Willemstad’ ter discussie gesteld

De bekende Curacaose activist Marlon Regales stelt de naam Willemstad ter discussie. Volgens hem is die naam niet meer van deze tijd. Regales is al enkele jaren actief voor meer onafhankelijkheid voor Curacao en laat zich vaak in de media vaak uit over de koloniale erfenis. Volgens hem is de naam Willemstad gegeven door de kolonisator die op een gegeven moment moet worden vervangen. Regales reageert op de oproep die op Sint Maarten door een onafhankelijkheidsbeweging is gedaan om Philipsburg te veranderen in Great Bay.