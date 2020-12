Nafl 1000 voor overtreden avondklok

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdagmiddag via een persbericht de zogenoemde transactiebedragen gepubliceerd. Daarmee is de weg nu vrij voor de politie om te handhaven op het naleven van de coronamaatregelen. Het overtreden van de avondklok kost je Nafl 1000, net als het overtreden van het samenscholingsverbod. Wie onvoldoende afstand houdt van anderen in publieke ruimten kan rekenen op een boete van Nafl 500. Er af komen met een waarschuwing lijkt onwaarschijnlijk: het OM spreekt van een zero tolerance beleid.