Nationaal Embleem samengesteld uit stockafbeeldingen

De heisa rond het nieuwe nationaal embleem houdt maar niet op. De afgelopen dagen was op sociale media veel kritiek op het logo. Nu blijkt dat het logo voor een groot deel is samengesteld met stockafbeeldingen van een online database. De kolibrie en de vissersboot in het logo komen vrijwel rechtstreeks van Shutterstock. Het ontwerp ‘Mi Pais, Mi Orguyo’ werd ingezonden door Andresetti Monart en belandde op de shortlist van 10 logo’s waaruit het publiek kon kiezen, waarna het als winnaar uit de bus kwam. De selectiecommissie benadrukt dat deze versie een concept is. Binnenkort wordt een professioneel ontwerpteam aangesteld dat met het definitieve ontwerp moet komen.