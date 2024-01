National Alliance opnieuw de grootste partij op Sint Maarten

De politieke partij National Alliance van minister-president Silveria Jacobs heeft de parlementsverkiezingen op Sint Maarten gewonnen. De uitslag werd bekend gemaakt om zes uur ‘s ochtends. Dat was tien uur na het sluiten van de stembureaus.

Volgens de voorlopige zetelverdeling krijgt de National Alliance vier zetels, tegenover zes zetels die de partij haalde in 2020. De partij United People Party (UP) is van vier zetels in 2020 naar drie in 2024 gegaan. Dat betekent dat de huidige coalitie van National Alliance en UP, die de afgelopen vier jaar het land regeerde, geen meerderheid meer heeft in het parlement van vijftien zetels.

Vier partijen (NOW, PFP, URSM en DP) hebben elk twee zetels gekregen. Dat betekent dat er een coalitie van minimaal drie partijen zal moeten worden gevormd voor een nieuwe regering.