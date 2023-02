Vandaag werd de Nationale Dag van de Moedertaal gevierd. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders legden een krans bij het graf van Modesto ‘Chano’ Margaretha. Hij was de eerste persoon die tijdens een vergadering van de Eilandsraad in het Papiaments sprak. Dat deed hij 65 jaar geleden op 8 februari. Tot die tijd was Nederlands de voertaal in de Eilandsraad. De DP-politicus vond dat het volk het recht heeft om in hun moedertaal de vergadering te kunnen volgen. De emancipatie van het Papiaments had daarna nog een lange weg te gaan. Pas in 2007 werd het Papiaments als officiële taal erkend.