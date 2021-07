Nederland heeft ongeveer 200 miljoen euro begroot voor de zevende tranche noodsteun in het derde kwartaal aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het gaat om 82,3 miljoen voor Curaçao, 88,7 voor Aruba en 23,5 voor Sint Maarten. De Tweede Kamer zal deze begroting definitief maken in september als er beter zicht is op de financiële situatie van de eilanden. De steun wordt gegeven tegen een rente van 0%.