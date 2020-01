De Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën maken zich zorgen over de crisis rond de Girobank op Curaçao. Volgens Nederland heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten tekort geschoten in het houden van toezicht. Dat zou de financiële en economische problemen op Curaçao hebben versterkt. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over.