Nederland en Aruba oneens over Wever-Croesnorm

Nederland en Aruba zijn het niet met elkaar eens over de uitvoering van de zogeheten Wever-Croesnorm. Volgens premier Evelyn Wever-Croes wil Nederland dat Aruba meer bezuinigt op de salarissen van directeuren van (semi-)staatsbedrijven. De Wever-Croesnorm houdt in dat de directeur van een staatsbedrijf niet meer dan 130 procent van het salaris van de premier mag verdienen. Wever-Croes legt uit dat haar salaris lager is dan het salaris van de premiers van Curaçao en St. Maarten. De norm is daarom vastgesteld op 130% van haar salaris zodat kandidaten voor hoge posities niet liever voor een functie op Curaçao of Sint Maarten kiezen. Nederland wil dat Aruba op die salarissen bezuinigt, maar volgens de Arubaanse premier kan dat leiden tot een brain drain van capabele mensen naar de andere eilanden.