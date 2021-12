Nederland en Curaçao zijn akkoord over verdeling octrooigelden

De afgelopen elf jaar was er geen regeling omtrent octrooien op Curaçao. Die is vervallen toen Curaçao een zelfstandig land is geworden. Nu hebben Nederland en Curaçao een akkoord bereikt over de verdeling van de octrooigelden. Nederlandse octrooien zijn ook geldig op ons eiland, en vice versa. Wanneer een uitvinding gekopieerd wordt en er wel een octrooi voor is opgesteld, wordt een boete gegeven. De opbrengsten daarvan worden verdeeld tussen Nederland en Curaçao, zo is opgenomen in de nieuwe regeling.