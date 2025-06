Nederland, Frankrijk en Amerika overleggen over veiligheid in Caribisch gebied

Deze week vond op Curaçao een halfjaarlijkse overleg plaats tussen de betrokken defensiepartners van het Koninkrijk der Nederlanden, de Verenigde Staten en Frankrijk. Dit maakt deel uit van de Joint Interagency Task Force South. Dat is een internationaal samenwerkingsverband onder Amerikaanse leiding. Het richt zich op het tegengaan van illegale handel en smokkel van verdovende middelen in het Caribisch gebied. De drugsbestrijding in het Caribisch gebied is succesvol volgens de verschillende partijen, maar kan altijd nog verbeterd worden.

De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied maakt, namens het Koninkrijk, al ruim 30 jaar deel uit van deze organisatie. Tijdens het overleg bespraken de delegaties actualiteiten, inlichtingen, operaties, vernieuwde concepten en de coördinatie hiervan die moeten leiden tot een betere uitvoering van de gezamenlijke drugsbestrijdingsoperaties. De maritieme vorm helpt bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in de regio. De landen werkten ook afgelopen tijd succesvol samen op dit terrein. Zo is er afgelopen weken een gezamenlijke drugsbestrijdingsoperatie tussen Nederland en Frankrijk uitgevoerd en wordt momenteel intensief samengewerkt met de Verenigde Staten. Het stationsschip Zr. Ms. Friesland is hiertoe uitgerust met een Amerikaans boardingteam van de US Coastguard en werkt samen met een US Coastguard helikopter en US Coastguard schepen.