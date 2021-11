Nederland helpt Curaçao met corona-app

Curaçao krijgt hulp van Nederland om het test- en herstelbewijs van het Nederlandse Digitaal Covid-19 Certificaat (DCC) te realiseren, schrijft de Amigoe. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat de Curaçao Health App is gelinkt aan de DCC en dat die voldoet aan de Europese eisen. “Er worden voorbereidingen getroffen om test- en herstelcertificaten uit te geven die aan de Europese voorwaarden voldoen”, aldus de Jonge. Sinds vorige maand is het mogelijk om te registreren voor de digitale app en de QR-code. De QR-code geldt als toegangsbewijs bij evenementen met meer dan honderd bezoekers en kan gebruikt worden om naar Nederland of andere Europese landen te reizen. De minister gaf verder aan dat de vaccinatiegraad nog verder omhoog moet op de Caribische eilanden.