Nederland kijkt live mee naar Curaçaose stranden

Reisorganisatie TUI trakteert Nederlanders op zonnige livebeelden vanuit Curaçao. Op digitale schermen van Exterion Media kunnen voorbijgangers de livebeelden van het eiland bekijken. De 270 schermen zijn te vinden in verschillende winkelcentra in 20 steden door heel Nederland. Voor de campagne is bewust voor Curaçao gekozen. Het is een van de weinige zonbestemmingen waar Nederlanders op dit moment terecht kunnen, zo laat TUI weten. Het is volgens de organisatie de eerste landelijke Digital Out-of-Home campagne waarbij internationale livebeelden worden uitgezonden. De camera filmt het strand van Koko’s Beach, vlakbij het TUI-resort Chogogo.

