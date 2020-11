Nederland koopt coronavaccins voor Curaçao

Nederland zal Curaçao meenemen bij de inkoop van coronavaccins. Dat meldt epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag op de persconferentie. Hoe snel het geleverd zal worden is nog niet bekend. Ook op Curaçao zullen mensen die meer risico lopen als eerste worden gevaccineerd, zoals ouderen en chronisch zieken. Gerstenbluth is optimistisch over de beschikbare vaccins, maar zegt werking op dit moment nog niet compleet duidelijk is.