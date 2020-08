“Nederland moet fouten Tula erkennen”

De Curaçaose historicus Jeanne Henriquez vindt dat Nederland de fouten rondom de dood van Tula moet erkennen. Dat zegt ze vandaag in de Nederlandse krant NRC. Ook vindt ze dat Nederland schuldig is aan het negatief afschilderen van de vrijheidsstrijder en zou ze op deze manier graag eerherstel voor Tula krijgen. Het is vandaag Dia di Lucha pa Libertad: de Dag van de Vrijheidsstrijd, oftewel Tuladag. 225 jaar geleden, op 17 augustus 1795, begon Tula zijn vrijheidsstrijd. Tula kwam hierbij op gruwelijke wijze om het leven. Elk jaar wordt deze gebeurtenis herdacht, vandaag is ook het online slavenregister geopend.