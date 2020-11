Nederland: negatief reisadvies voor kerstvakantie

Het Nederlandse kabinet heeft besloten met een negatief reisadvies te komen tijdens de kerstvakantie voor vakanties naar het buitenland. Dat schrijft het Algemeen Dagblad maandag. Het Outbreak Management Team, de belangrijkste adviseur van de regering tijdens de coronacrisis, adviseerde dit. Het kabinet volgt dit advies. Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. Het advies heeft voor Curaçao dramatische gevolgen, zo kondigde Hans Slier, voorzitter van CHATA, vorige week al aan. Veel hotels en restaurants draaien momenteel op hun laatste reserves. Als de belangrijke Nederlandse toerisme markt wegvalt, zullen veel hotels en restaurants op Curaçao failliet gaan, zo waarschuwde Slier.

Het Outbreak Management Team is bang dat mensen het virus meenemen uit bijvoorbeeld skigebieden. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in Nederland verspreidde. Vandaar willen ze een algeheel, negatief reisadvies. De Nederlandse regering geeft dinsdag een persconferentie.