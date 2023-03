Nederland paraat voor noodhulp aan eilanden

Nederland is voldoende voorbereid om steun te leveren bij toekomstige rampen in Caribisch Nederland. Dat blijkt uit de beleidsdoorlichting Wederopbouw Bovenwindse eilanden. De onderzoekers concluderen dat het ministerie van BZK relatief goed werk heeft verricht ondanks de beperkte voorbereiding en ervaring met het leiden en coördineren van een ramp zoals in 2017. Toch wordt aanbevolen om vooraf goed na te denken over benodigde steun vanuit Nederland en moeten de verzoeken duidelijker worden geformuleerd. Het kabinet gaf opdracht om een onderzoek in te stellen naar de noodhulp na de verwoestende orkanen Irma en Maria. Vanwege de grote impact die orkanen op de eilanden hebben, wilde het kabinet leren wat de beste aanpak zou zijn voor noodhulp en wederopbouw.