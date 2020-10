Nederland plant 172 miljoen gulden voor Girobank

Nederland zal bij instemmen met de consensusrijkswet een geldinjectie van 172 miljoen gulden doen in de Girobank. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina bekendgemaakt. Op deze manier zegt hij dat er een garantie kan worden gegeven dat alle kleine crediteuren over hun geld kunnen beschikken. In totaal gaat het om tegoeden van 450 miljoen gulden verdeeld over 2000 tot 2500 rekeninghouders. De zeer grote deposito’s zullen langer geduld moeten hebben volgens Martina. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om APC en Refineria Isla.